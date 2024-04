Am Oberlandesgericht in Koblenz startet heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Terroristen. Ihm werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Kriegsverbrechen und Mord vorgeworfen.

Der 44-jährige Syrer hat sich laut Staatsanwaltschaft im Mai 2015 in seinem Heimatort der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" - kurz IS - angeschlossen und in dessen Namen zahlreiche Verbrechen begangen. So soll er unter anderem auf einen Menschen geschossen haben, der vor dem IS flüchtete.

Gefangener an Auto festgebunden und durch die Straßen geschleift

Außerdem soll er zusammen mit anderen einen Gefangenen an ein Fahrzeug gebunden und ihn bei 40 Stundenkilometer so lange durch die Straßen geschleift haben, bis dieser tot war.

Auch war der 44-Jährige laut Anklage an der Hinrichtung zweier Gefangener beteiligt. Einer von ihnen wurde laut Anklageschrift an Ort und Stelle durch zwei Schüsse in den Kopf getötet.

Wachdienste für den IS

Für den IS soll der Angeklagte Wachdienste geschoben haben und auch an der Festnahme von Zivilisten beteiligt gewesen sein. Einmal soll er zusammen mit anderen stundenlang einen jungen Mann festgehalten und gedroht haben, ihn zu töten. So sollte laut Bundesanwaltschaft der Vater des Mannes dazu gebracht werden, sich dem IS zu ergeben.

Mit anderen soll der 44-Jährige auch dabei geholfen haben, ein Haus zu besetzen und die Besitzer zu vertreiben. Danach soll das Haus von IS-Mitgliedern genutzt worden sein.

Syrer war nach Deutschland geflohen

Der Syrer war nach Deutschland geflohen und im März vergangenen Jahres in Mainz festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen ihn lauten auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Kriegsverbrechen gegen Personen sowie Mord, versuchter Mord und Geiselnahme. Für den Prozess sind 33 Verhandlungstage terminiert.