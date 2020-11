Am Oberlandesgericht in Koblenz hat die mutmaßliche IS-Rückkehrerin Lisa R. ein Geständnis vorgetragen. Ihre Ausführungen waren rund 150 Seiten lang.

Die IS-Rückkehrerin aus Idar-Oberstein schilderte vor dem Gericht in Koblenz, warum sie den Islamischen Staat in Syrien unterstützt habe und anschließend geflohen sei.

Demnach hatte ihre erste große Liebe, ein Moslem, sie dazu animiert, zum Islam zu konvertieren. Mit ihren 23 Jahren sei sie damals leicht zu beeinflussen gewesen und habe sich schnell im Strudel der IS- Propaganda verloren. Allerdings habe sie schon nach kurzer Zeit in Syrien Zweifel an der Ideologie der Terrormiliz gehabt. So habe sie ihren Mann versucht, davon abzubringen, an Kämpfen teilzunehmen. Dieser sei jedoch bei Kampfhandlungen gestorben, genau wie zwei weitere Ehemänner.

Insgesamt habe sie drei Kinder bekommen, bevor Sie im Jahr 2019 die Flucht angetreten habe. Dabei wurde sie von kurdischen Milizen verhaftet und später von der Türkei nach Deutschland ausgeliefert. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihr Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Lisa R. soll Ideologie über soziale Netzwerke verbreitet haben

Die 29-jährige Lisa R. gilt als erste Rheinland-Pfälzerin, die nach Syrien gereist sein soll, um dort mutmaßlich die Terrormiliz IS zu unterstützen. Laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gehörte sie dem IS von September 2014 bis Anfang Februar 2019 an. In der Zeit habe sie die Ideologie der Miliz über soziale Medien propagiert, die Tötung Andersdenkender gerechtfertigt und zur Ausreise in das vom IS proklamierte "Kalifat" aufgerufen.

Wohl mit vier IS-Kämpfern verheiratet

Ausgereist sein soll Lisa R. 2014 zusammen mit ihrem Ehemann und zwei seiner Schwestern. In Syrien habe sie sich um den Haushalt gekümmert, während ihr Mann eine militärische Ausbildung absolvierte. Das Paar habe in einer vom IS gestellten Wohnung gelebt und Lisa R. zeitweise einen Kurs zum islamischen Recht (Scharia) besucht. Aus der Ehe ging ein Sohn hervor, den Lisa R. laut Anklage im Sinne der IS-Ideologie erzog.

2015 kam ihr Ehemann bei einem Gefecht mit kurdischen Kämpfern in Syrien ums Leben. Drei weitere Male heiratete die Frau den Angaben zufolge anschließend IS-Kämpfer. Zwei dieser Männer starben demnach ebenfalls bei Gefechten. Eine Art Vormund soll daraufhin überwacht haben, ob Lisa R. die vorgeschriebene Trauerzeit einhielt. Aus der Verbindung mit ihrem letzten Mann brachte die Frau 2017 Zwillinge zur Welt.

Die Verteidigung fordert, die Zeit, die die dreifache Mutter in einem Lager in Syrien verbracht hat, strafmildernd anzurechnen. Laut Anklage war sie 2019 von kurdischen Kräften festgesetzt worden. Im Januar dieses Jahres war sie zusammen mit ihren Kindern von der Türkei nach Deutschland abgeschoben und in Frankfurt festgenommen worden. Seither sitzt sie in Untersuchungshaft.

Kann Lagerzeit angerechnet werden?

Ein Sachverständiger soll in dem Prozess klären, ob und inwieweit es möglich ist, die Lagerzeit zu berücksichtigen. Außerdem solle die Angeklagte über die Verhältnisse vor Ort berichten, kündigte der Verteidiger nach dem ersten Verhandlungstag an.

Lisa R. führe regelmäßig Gespräche zur Deradikalisierung. Ihre Kinder seien in Pflegefamilien untergebracht. Er hoffe, dass sie schnell zu ihrer Mutter zurückkehren können. Er sehe keine Gründe, an der Erziehungsfähigkeit seiner Mandantin zu zweifeln. "Sie ist eine stabile Persönlichkeit und hat sich glaubhaft von der Ideologie distanziert", so der Anwalt.