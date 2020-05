Ein Mann aus Ulmen im Kreis Cochem-Zell muss sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Koblenz wegen Mordes verantworten. Der 21-Jährige gestand dabei zum Auftakt, seinen Freund mit einem Messer erstochen zu haben.

Über seinen Anwalt ließ er verlesen, dass er die Tat im letzten Oktober begangen habe. In dem kurzen Geständnis sagte der Mann aber nichts über sein Motiv oder wie es zur Tat gekommen war. Dazu könnte er sich möglicherweise aber im Laufe des Verfahrens noch äußern. Denn das Motiv und die Ausführung der Tat spielen für ein mögliches Urteil eine entscheidende Rolle. Sie könnten den Unterschied machen, ob er wegen Mordes oder Totschlags verurteilt wird. Wichtig dafür ist beispielsweise, ob er die Tat geplant oder aus einem Affekt heraus gehandelt hat.

Staatsanwaltschaft klagt auf Mord aus Heimtücke

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der eritreische Staatsangehörige sein Opfer, einen Landsmann, in seine Wohnung gelockt und dann aus einem Hinterhalt angegriffen hat. Dabei soll er mit einem Küchenmesser auf seinen Freund eingestochen haben. Die Staatsanwaltschaft klagt deshalb auf Mord aus Heimtücke.

Opfer im Krankenhaus gestorben

Das 20 Jahre alte Opfer wurde laut Anklage bei dem Angriff am Rücken und Hinterkopf schwer verletzt. Zwar sei der Mann sehr schnell ins Krankenhaus gebracht worden. Trotzdem sei er rund eine Woche später an den schweren Verletzungen gestorben. Den Angaben zufolge rief der Angeklagte direkt nach der Tat selbst bei der Polizei an und meldete, dass bei ihm in der Wohnung ein Toter liege. Der Mann wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Ist der Angeklagte zurechnungsfähig?

Der Anwalt des Angeklagten teilte auf SWR-Anfrage mit, dass er in dem Fall von Totschlag ausgehe. Der Angeklagte habe bei den Vernehmungen viele verschiedene Versionen der Tat erzählt. In einigen Versionen habe es Streit gegeben, in anderen nicht. Der Mann habe gegenüber den Ermittlern auch ausgesagt, dass ihm Stimmen befohlen hätten, seinen Freund umzubringen. Auch die Zurechnungsfähigkeit des mutmaßlichen Täters könne deshalb eine Rolle spielen, so der Verteidiger. Das müsse ein psychologisches Gutachten zeigen.

Angeklagter soll Freund erstochen haben In Koblenz muss sich ein Mann unter Mordverdacht vor dem Landgericht verantworten. Er soll einen Freund getötet haben und mit einem Messer von hinten mehrmals auf sein Opfer eingestochen haben. Der Mann starb wenige Tage später.

Angeklagter muss bei Verurteilung mit lebenslanger Haft rechnen

Beide Männer sollen dem Landgericht zufolge vor dem Verbrechen gefeiert und Alkohol getrunken haben. Nach der Festnahme kurz nach der Bluttat hatte der Angeklagte beim Ermittlungsrichter zunächst alles abgestritten. Dem Landgericht zufolge sind vorerst noch zwei weitere Prozesstage mit einem Dolmetscher bis zum 27. Mai terminiert. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht dem Mann lebenslang Haft.