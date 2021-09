Mann aus Ulmen wieder wegen Mordes vor Gericht

per Mail teilen

Ein Mann aus Ulmen im Kreis Cochem-Zell muss sich ab Donnerstag erneut vor dem Landgericht Koblenz wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Oktober 2019 einen Mann mit einem Messer getötet zu haben.

Der Fall war bereits im vergangenen Jahr am Landgericht Koblenz verhandelt worden. Der 23-jährige Angeklagte wurde damals wegen Totschlags zu 11 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte daraufhin Revision ein.

Aus ihrer Sicht beging der Angeklagte heimtückischen Mord: Er soll das Opfer in seine Wohnung eingeladen und ein Küchenesser in der Sofaritze versteckt haben. Später saßen beiden auf dem Sofa und unterhielten sich, als der Angeklagte das 20-jährige Opfer plötzlich mit dem Messer angegriffen und acht Mal in den Oberkörper und den Kopf gestochen haben soll. Der Bundesgerichtshof gab der Revision der Staatsanwaltschaft statt. Nun muss der Prozess von vorn beginnen.

Zwar sei das Opfer noch ins Krankenhaus nach Koblenz gebracht und dort behandelt worden. Allerdings sei der Mann laut Staatsanwaltschaft rund eine Woche später an seinen Verletzungen gestorben.

Angeklagter muss bei Verurteilung mit lebenslanger Haft rechnen

Der Angeklagte hatte die Tat im ersten Prozess teilweise eingeräumt. Das Tatmotiv konnte aber nicht genau geklärt werden. Bei einer Verurteilung wegen Mordes droht dem Mann aus Ulmen eine lebenslange Haftstrafe.