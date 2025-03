Priester soll sich an achtjährigem Mädchen vergangen haben

Vor dem Amtsgericht Montabaur muss sich seit heute ein katholischer Priester wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verantworten. Die Tat hatte sich laut Anklage im Fürstentum Liechtenstein zugetragen.

Der Angeklagte - ein heute 50-Jähriger - arbeitete 2019 in Liechtenstein als Pfarrer. In seiner Gemeinde soll der Deutsche beim Besuch einer Achtjährigen in seinem Pfarrhaus das Mädchen massiert und dabei an die Brust gefasst haben. Der Priester bestritt dies öffentlich. Dennoch verlor er seine Anstellung und kehrte nach Deutschland zurück.

Mann erschien nicht zum Prozess in Liechtenstein

Ein Versuch der Liechtensteiner Justiz, den Fall aufzuklären, scheiterte, weil der Angeklagte nicht zum Verhandlungstermin erschien. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Koblenz den Fall zur Anklage gebracht. Da der Mann inzwischen im Westerwald lebt, ist das Amtsgericht Montabaur zuständig.

Weiterer Prozess wegen Kinderpornografie

Gegen den Angeklagten hatte es in Liechtenstein ein weiteres Verfahren gegeben. Die Justiz warf ihm vor, Kinderpornografie auf seinem Handy besessen zu haben. Dieser Prozess endete mit einem Freispruch.