Prozess: Mann wegen Betrugs in Millionenhöhe angeklagt

Vor dem Koblenzer Landgericht hat am Dienstagvormittag der Prozess gegen einen Mann wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 13.000 Fällen begonnen. Laut Anklage entstand dabei ein Schaden von mehr als 2,7 Millionen Euro. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Beschuldigte Verantwortlicher einer Online-Zahlungsplattform. Deren Kunden sollen Unternehmen gewesen sein, die Onlineshops betreiben. Ihnen bot der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft über seinen Bezahlungsdienst an, Kundengelder einzuziehen und weiterzuleiten. Doch anstatt die Kundengelder weiterzuleiten, soll sie der Angeklagte von September bis Dezember 2015 auf Konten von ausländischen Tochterfirmen seiner Zahlungsplattform überwiesen haben.