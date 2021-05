per Mail teilen

Ab Mitte Juni muss sich ein Groß-Gastronom aus Koblenz vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Ihm und drei weiteren Angeklagten wird nach Angaben des Gerichts zur Last gelegt, dass sie in mehreren Fällen Arbeitsentgelte veruntreut und so Sozialabgaben nicht abgeführt haben sollen. Über die Höhe der Beträge ist zunächst nichts bekannt – das Gericht rechnet aber mit einem sehr langen Verfahren. Mindestens bis Ende des Jahres sind Verhandlungstermine geplant.