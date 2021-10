Berufungsprozess gegen Büchel-Aktivisten

Am Landgericht Koblenz beginnt am Donnerstag das Berufungsverfahren gegen vier Atomwaffengegner. Sie sollen im Juli 2018 auf das Gelände des Luftwaffenstützpunktes Büchel eingedrungen sein. Die Friedens-Aktivisten wollten damit nach eigenen Angaben gegen US-amerikanische Atomwaffen protestieren, die in Büchel gelagert sein sollen. Das Amtsgericht Cochem hatte die vier in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen hatten sie Angaben des Gerichts zufolge Berufung eingelegt. Nun muss das Landgericht Koblenz den Fall noch einmal prüfen.