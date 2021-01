Ein 38-Jähriger muss sich von heute an vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Die Anklage wirft ihm vor, im August vergangenen Jahres seine Mutter mit einem Beil getötet zu haben.

Der Mann habe mit seiner Mutter in Mudersbach im Kreis Altenkirchen zusammengelebt, heißt es in der Anklage. An dem Tag im August hätten sie sich so stark gestritten, dass der Mann schließlich zu einem Messer gegriffen und seiner Mutter in den Kopf, den Hals und den Nacken gestochen habe. Anschließend sei er mit einem Beil aus der Küche auf die 61-Jährige losgegangen - bis sie zu Boden fiel und dort verblutet sei.

Der Mann rief laut Anklage anschließend selbst die Polizei und ließ sich festnehmen. Er habe die Tat gestanden, aber gesagt, er könne sich nicht mehr an den genauen Ablauf erinnern. Das Motiv blieb vorerst unklar.

Drei Prozesstage terminiert

Der damals 37 Jahre alte Mann war sofort nach der Tat festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er ist wegen Totschlags angeklagt und gilt vorerst als schuldfähig. Das Landgericht Koblenz hat zunächst drei Prozesstage bis zum 3. Februar terminiert.