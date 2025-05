per Mail teilen

Zwei Männer müssen sich ab heute vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Laut Anklage sollen sie die Ex-Freundin von einem Männer in ihrer Wohnung angegriffen und bestohlen haben.

Vor Gericht stehen zwei Männer im Alter von 31 und 28 Jahren, die laut Anklage im Juni 2023 eine Frau in deren Wohnung in Bad Neuenahr-Ahrweiler angegriffen haben sollen. Bei dem Opfer soll es sich um die Ex-Freundin des älteren Mannes handeln. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Männer die Tat geplant hatten.

Nachdem die Frau ihnen die Tür geöffnet habe, sei sie von ihrem Ex-Freund geschlagen und in die Wohnung gedrängt worden. Dessen Komplize habe dann gleich begonnen, die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen und Technik und Schmuck in eine Sporttasche zu packen, so die Staatsanwaltschaft. Außerdem sollen die Männer ihr mit Gewalt hochprozentigen Alkohol eingeflößt haben.

Angeklagter wollte Ex-Freundin dazu bringen, Anzeige zurückzuziehen

Die Frau ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft während des Überfalls mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer verletzt worden. Dadurch habe sie Schnitte an Oberschenkel und Bauch, sowie im Gesicht davongetragen. Auch die Haare seien ihr abgeschnitten worden. Laut Anklage haben die Angeklagten der Frau damit gedroht, sie zu töten und ihrer Mutter etwas anzutun.

Auf diese Weise hätten die beiden Männer das Opfer dazu bringen wollen, ihre Aussage zu ändern, mit der sie ihren Ex-Freund belastet habe. Die Frau habe ihren ehemaligen Partner im März 2023 bei der Polizei angezeigt, weil er unter Drogeneinfluss Auto gefahren sei. Wenn sie die Anzeige zurückziehe, bekäme sie auch ihre Wertgegenstände zurück, sollen die Angeklagten ihr gesagt haben.

Beiden Angeklagten werden weitere Straftaten zur Last gelegt

Bei der Verlesung der Anklageschrift wurde zudem bekannt, dass der 31-Jährige Drogen wie Amphetamin und Kokain verkauft haben soll. Dem 28-Jährigen wird ebenfalls eine weitere Straftat vorgeworfen. Laut Anklage soll er einem anderen Geschädigten ein E-Bike gestohlen und dabei ein Klappmesser bei sich gehabt haben.