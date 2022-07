Proteste gegen Teilprivatisierung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein

Die Bürgerinitiative Mayen hat wegen des geplanten Teilverkaufs des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein zu Protesten aufgerufen. Auf einer Kundgebung auf dem Mayener Marktplatz am Samstag fordert die Bürgerinitiative, dass Krankenhäuser als Einrichtung der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand bleiben und nicht privatisiert werden sollen. Die Organisatoren fürchten, dass unrentable Abteilungen und Kliniken geschlossen werden könnten. Derweil laufen die Verhandlungen über einen Teilverkauf des GKM an den Klinikkonzern Sana weiter. Der will die Mehrheit an dem Klinikverbund mit fünf Standorten in Koblenz, Boppard, Mayen und Nastätten übernehmen.