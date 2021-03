Nach vorläufig ergebnislosen Tarifverhandlungen für die Metall-und Elektroindustrie sind in Rheinland-Pfalz erste Protestaktionen der IG Metall gestartet. In Neuwied gibt es am Montagnachmittag beispielsweise ein Autokorso. Gewerkschafter waren zudem bereits am Montagmorgen unterwegs in Städten wie Koblenz, Nassau oder Cochem. "Wir läuten jetzt erst mal die Tarifrunde ein", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft. Insgesamt seien 14 dezentrale Aktionen geplant.