Etwa 7.500 Arbeitsplätze sollen beim Automobilzulieferer ZF wegen der Corona-Pandemie deutschlandweit abgebaut werden. An den Standorten regt sich jetzt Widerstand - auch in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Mitarbeiter des Automobilzulieferers ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben an ihrem Werksstandort mit einem Autokorso gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen protestiert. Insgesamt arbeiten an diesem ZF-Standort Unternehmensangaben zufolge etwa 270 Beschäftigte.

Proteste auch für Standort Neuwied angekündigt.

Am Donnerstagmittag war nach Angaben der IG-Metall ebenfalls ein Autokorso mit 60 Autos durch Neuwied gefahren. Dort arbeiten etwa 500 ZF-Beschäftigte. Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, besuchte am Mittwoch zusammen mit dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) den ZF-Standort in Koblenz, um mit dem Betriebsrat und der Geschäftsführung zu sprechen. Ein ZF-Sprecher sagte, die Verhandlungen zum Arbeitsplatzabbau hätten noch nicht begonnen. Der Automobilzulieferer hatte Ende Mai angekündigt, wegen der Corona-Pandemie rund 7.500 Arbeitsplätze in Deutschland abzubauen.