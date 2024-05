Prozessbeginn in Koblenz: Prostituierte gequält und getötet

Am Landgericht in Koblenz beginnt heute der Prozess gegen eine Frau und einen Mann, die eine 31-jährige Prostituierte in Koblenz-Rauental getötet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen einen grausamen Mord vor.

In der Anklage heißt es: Die Staatsanwaltschaft legt dem 48-jährigen Mann und der 40-jährigen Frau einen gemeinschaftlich und grausam begangenen Mord zur Last. Die Tat sei auch ein besonders schwerer Fall der Zwangsprostitution und Freiheitsberaubung mit Todesfolge. Oberstaatsanwalt: "Selbst für erfahrene Ermittler verstörend" Die beiden Angeklagten kommen laut Staatsanwaltschaft aus Bulgarien und waren seit vielen Jahren im Rotlichtmilieu tätig. Die 31-jährige Frau, die den Angaben zufolge ebenfalls aus Bulgarien stammt, soll mehr als ein halbes Jahr auf menschenverachtende Weise massiv misshandelt und zu Tode gequält worden sein. Der Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Mario Mannweiler, sagte bereits zu Beginn der Ermittlungen im November: "Die sichergestellten Fotos wie auch das äußere Erscheinungsbild des gequälten Opfers sind selbst für erfahrene Ermittler verstörend und offenbaren eine menschenverachtende Grausamkeit, die erschütternd und abstoßend ist." Koblenz Ein schrecklicher Tod erschüttert Koblenz Beratungsstelle: "Prostituierte in Koblenz sind Gewalt schutzlos ausgeliefert" Nachdem offenbar eine Prostituierte in Koblenz brutal ermordet wurde, schlagen Beratungsstellen Alarm: Die Gewalt gegen die Frauen nehme zu, gerade auch in Privatwohnungen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Opfer wurde zur Prostituition gezwungen Die beiden 40 und 48 Jahre alten Beschuldigten hätten bei der Tat zumindest billigend in Kauf genommen, dass ihr Opfer stirbt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Frau sei durch fortwährende Gewalt und Erniedrigungen gefügig gemacht worden. Auf diese grausame Weise hätten die beiden Angeklagten die 31-Jährige zur Prostitution gezwungen. Das Geld, das die Frau dabei verdiente, sei ihr abgenommen worden. Die mutmaßlichen Täter hätten damit ihren Lebensunterhalt bestritten. Frau durfte Wohnhaus mehrere Monate nicht verlassen Außerdem durfte das Opfer laut den Ermittlungen das Wohnhaus im Rauental mehrere Monate lang nicht verlassen. Am 22. November 2023 sei die Frau schließlich an den Folgen der massiven Misshandlungen gestorben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die beiden Beschuldigten seien bereits einen Tag, nachdem die Frau gefunden wurde, festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft befinden sie sich seitdem in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt in Rheinland-Pfalz.