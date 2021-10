Projektbüro in Sinzig steuert Wiederaufbau der Straßen

Der Wiederaufbau des Straßennetzes im Ahrtal ist ein Großprojekt. Die Fäden laufen nun in Sinzig zusammen. Bis Jahresende sollen dort 33 Container als Büros für die 35 Mitarbeiter aufgestellt werden.

In den vergangenen Wochen stand zunächst die Prüfung und die provisorische Wiederherstellung von Straßen und Brücken an. Für die bisherige Beseitigung von Hochwasserschäden beim Straßennetz waren laut Landesbetrieb Mobilität bislang rund 35.000 Arbeitsstunden nötig. Nun gehe es um die dauerhafte Wiedererrichtung des Straßennetzes mit aktuellen technischen Standards, sagte die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) bei der Straßenmeisterei Sinzig.

Fachkräfte für Wiederaufbau im Ahrtal dringend gesucht

Das neue Projektbüro "Wiederaufbau Ahrtal" des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sei dafür bislang in drei Containern untergebracht. Bis Jahresende sollen laut Verkehrsministerium etwa 33 Container aufgestellt sein, um ein 35-köpfiges Team zu beherbergen. Dafür würden noch weitere Mitarbeiter eingestellt. Der Fachkräftemangel sei dabei eine Herausforderung.

250 Millionen Euro Gesamtschaden am Straßennetz

Den Gesamtschaden beim sogenannten klassifizierten Straßennetz im Ahrtal bezifferte das Ministerium mit rund 250 Millionen Euro. Der Leiter des neuen Projektbüros in Sinzig, Stefan Schmitt, sagte, beim dauerhaften Wiederaufbau müsse nicht in Wochen und Monaten, sondern wohl in Jahren gerechnet werden. Das Geld für die Reparaturarbeiten soll zu 100 Prozent aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern kommen. Wichtig sei es jetzt, dass alle Orte, Unternehmen und Schulen wieder problemlos erreicht werden könnten, so Ministerin Schmitt. Bis wann die Infrastruktur wieder vollständig aufgebaut sein wird, ist noch unklar.

Keine langwierigen Planfestestellungsverfahren

Laut Verkehrsministerin Daniela Schmitt sind durch Erleichterungen beim Landesstraßengesetz und vereinfachte Auftragsvergaben Weichen für eine zügigere Wiederrichtung der Verkehrswege gestellt worden. Solange Trassen nicht vollständig geändert würden, seien keine langwierigen Planfeststellungsverfahren nötig. Zudem seien vorübergehend bestimmte Wald- und Feldwege für den Autoverkehr freigegeben worden.

Bei dem Hochwasser nach extremem Starkregen am 14. und 15. Juli waren in dem engen Flusstal 133 Menschen getötet und viele Häuser, Straßen und Brücken beschädigt oder zerstört worden.