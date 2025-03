Andernach sammelt Daten für künftige Stadtplanung

per Mail teilen

Wie kann die Andernacher Innenstadt für die Zukunft fit gemacht werden? Das möchte die Stadt herausfinden und sammelt in einem ersten Schritt Daten in der Bahnhofstraße.

Für das Pilotprojekt "Smarte Bahnhofstraße" hat die Stadt überall in der Bahnhofstraße Sensoren verbaut. Die Sensoren sollen ganz verschiedene Dinge messen: Zum Beispiel, wie viele Autos täglich durch die Bahnhofstraße fahren, wann am meisten los ist und in welche Richtung die Autos unterwegs sind. Spezielle Verkehrszähler messen auch die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos und registrieren den Fahrzeugtyp.

Parkbuchten werden überwacht

Die Sensoren registrieren laut den Planern außerdem, wo und wie lange in der Bahnhofstraße geparkt wird. Dafür werden die 14 Parkbuchten in der Straße mit Bodensensoren überwacht.

Auch die Umweltbedingungen sollen bei dem Projekt in der Andernacher Innenstadt analysiert werden. Eine Klimastation misst Feinstaubbelastung, Luftfeuchtigkeit und Temperatur. So möchten die Macher auch herausfinden, welche Bedingungen es für die Pflanzen und Bäume in der Straße gibt und wie sie sich innerhalb eines Jahres verändern.

Daten als Grundlage für neue Stadtgestaltung

Alle Daten werden ein Jahr lang gesammelt und dann ausgewertet. Die Informationen sollen den Stadtplanern dabei helfen, gute Entscheidungen bei der Entwicklung der Innenstadt zu treffen.

Immer wieder wird in Andernach von Anwohnerinnen und Anwohnern der Wunsch geäußert, die Bahnhofstraße grüner zu gestalten und aus ihr eine Fußgängerzone zu machen. Das Pilotprojekt "Smarte Bahnhofstraße" wird mit 22.000 Euro vom Bund gefördert.