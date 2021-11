Neue Sirenen sollen Koblenzer vor Katastrophen warnen

Die Stadt Koblenz setzt wieder stärker auf Sirenen, um im Katastrophenfall zu warnen. Am Mittwochvormittag gingen mit einem Probealarm die neuen Hochleistungssirenen in Betrieb.

Der Probealarm um 11 Uhr sei wie geplant verlaufen. Probleme habe es keine gegeben, sagte ein Stadtsprecher. Mehrere Anwohner hatten gegenüber dem SWR allerdings kritisiert, dass die Durchsage nicht verständlich gewesen sei. Dies konnte der Sprecher jedoch nicht bestätigen.

Die Stadt hat bisher 15 Hochleistungssirenen vor allem auf Schulen in hochwassergefährdeten Bereichen an Rhein und Mosel installiert. Eine weitere soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen und auch im kommenden Jahr sind weitere geplant. Die Sirenen sollen schnell und unkompliziert die Koblenzer vor "großflächigen Schadensereignissen" warnen, so die Stadt. Also beispielsweise bei Hochwasser, Unwetter, Bombenentschärfungen oder Großbränden.

Aktuelle Standorte von Sirenen in Koblenz: Schängel-Center, Grundschule Joseph-Mendelssohn, Grundschule Kesselheim, Grundschule Moselweiß, Willi-Graf- Schule Neuendorf, Grundschule Schenkendorf, Grundschule Wallersheim, Technisches Rathaus am Bahnhof, Feuerwache 1, Rauental Hans Zulliger- Schule Grundschule Pfaffendorf, Feuerwache 2, Niederberg ehem. Feuerwehrgerätehaus Stolzenfels, Grundschule Ehrenbreitstein, Talstation Schrägaufzug 4, Max-von-Laue Gymnasium.

Rund 26.000 Haushalte konnten den Probealarm am Mittwochvormittag hören. Die Stadt hatte im Vorfeld den betroffenen Anwohnern Infozettel mit den wichtigsten Verhaltensregeln in den Briefkasten geworfen. Außerdem informierte sie auf ihrer Internetseite. Die Feuerwehr wies am Mittwochvormittag in der Durchsage darauf hin, dass es sich lediglich um einen Probealarm gehandelt hat.

So läuft der Alarm im Katastrophenfall ab

Die neue Technik macht es möglich, dass in Zukunft die Sirenen im Katastrophenfall beispielsweise nur in einzelnen Stadtteilen oder in Gruppen angesteuert und ausgelöst werden können, teilt die Stadt mit. Dann ertöne erst eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton und darauf ein kurzer Gong. Anschließend folge eine Durchsage, in der die Anwohner beispielsweise dazu aufgefordert würden, die Fenster und Türen zu schließen oder das Haus zu verlassen. Die Entwarnung erfolgt mit einem einminütigen, gleich bleibenden Dauerton und einer entsprechenden Durchsage.

Sirenen sind bisher vor allem auf Schulen installiert

Im kommenden Jahr soll das neue Sirenennetz weiter ausgebaut werden und weitere 30 Hochleistungssirenen dazu kommen, so dass alle Koblenzerinnen und Koblenzer schnell gewarnt werden können. Für Koblenz wurde nach Angaben der Stadt ein Bedarf von insgesamt etwa 50 Hochleistungssirenen errechnet, um alle Haushalte zu erreichen. 2020 seien bereits elf Sirenen installiert worden. Der Aufbau des neuen Sirenennetzes kostet die Stadt nach eigenen Angaben insgesamt etwa 850.000 Euro. Fördermittel gibt es von Land und Bund.

Bereits 2015 Idee für ein neues Warnsystem

Überlegungen für ein neues Warnsystem gab es in Koblenz schon lange vor der verheerenden Flutkatstrophe im Ahrtal im Juli dieses Jahres. Bereits im Jahr 2015 kam die Idee auf, neben den schon vorhandenen Warnmöglichkeiten über die Medien, über Lautsprecherdurchsagen oder die regionalen und bundesweiten Warn-Apps ein modernes Warn- und Informationssystem zu entwickeln, das störsicher ist und "auch bei längerem Stromausfall noch funktionsfähig bleibt", so Meik Maxeiner, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz.

Hochleistungssirenen funktionieren auch bei Stromausfall

Die neuen Hochleistungssirenen werden über sehr langlebige Batterien betrieben und nicht wie die alten Tellersirenen über Strom, sagt Olaf Becker vom Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Außerdem würden sie nicht nur einen Warnton abgeben, sondern sie verfügen auch über eine Lautsprecherfunktion, mit denen Durchsagen möglich seien. Mobilfunknetze dagegen könnten beispielsweise in Extremsituationen überlastet sein, Datenleitungen und Internet könnten komplett ausfallen, so Olaf Becker.