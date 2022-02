Probealarm am Löhr Center schreckt Nachbarn auf

per Mail teilen

Am Sonntagvormittag hat ein Probealarm am Löhr Center in Koblenz für Verwirrung gesorgt. Nach Angaben der Koblenzer Polizei hat es über einen Zeitraum von mehr als 30 Minuten immer wieder Lautsprecherdurchsagen gegeben, die zur Evakuierung des Löhr Centers aufgerufen hätten. Die Einkaufspassage sei zwar geschlossen gewesen, aber ein Bäcker sowie ein Fast-Food-Restaurant seien während des Probealarms geöffnet gewesen. Daraufhin hätten sich einige besorgte Anwohner und Passanten bei der Polizei gemeldet. Bei dem Alarm habe es sich um einen Test gehandelt, die Feuerwehr sei im Vorfeld darüber informiert worden.