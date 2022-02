Initiative "Pro Rheintal" fordert langsamere Güterzüge

per Mail teilen

Die Initiative "Pro Rheintal" fordert erneut ein Tempolimit für Güterzüge im Mittelrheintal. Das sei die einzige Möglichkeit, um den Bahnlärm für die Anwohner entlang der Rheinstrecke schnell zu reduzieren. Problematisch seien vor allem die Güterzüge, heißt es von der Initiative. Das zeige eine Befragung von rund 2.000 Bahnlärm-Betroffenen entlang der Strecke. Die Güterzüge sollen nach dem Willen der Initiative künftig nur noch mit 50 Kilometern pro Stunde durch die Orte fahren dürfen, nachts solle es ein Fahrverbot für zu laute Züge geben. Der bisherige Lärmschutz an den Bahnlinien sei weitgehend wirkungslos. Nahezu alle Befragten fühlten sich noch immer vom Lärm der Züge so stark belästigt, dass dies gesundheitliche Probleme hervorrufe. Zwar sei bei den Zügen in den vergangenen Jahren zum Teil leisere Technik verbaut worden, allerdings seien inzwischen deutlich mehr Züge unterwegs.Das habe insgesamt die Belastung noch verschlimmert.