Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) könnte an einen privaten Konzern verkauft werden. In diesem Artikel beleuchten wir die Vor- und Nachteile einer Privatisierung.

Seit einigen Monaten schon wird über eine mögliche Privatisierung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein spekuliert. Die Millionenverluste in den letzten Jahren haben den öffentlichen Anteilseignern schwer zu schaffen gemacht.

Das Klinikum gehört mehrheitlich der Stadt Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz. Auch beteiligt sind mehrere kirchliche Stiftungen. Mit fünf Krankenhäusern in Koblenz, Boppard, Mayen und Nastätten gehört das GKM zu den wichtigsten Gesundheitsunternehmen in Rheinland-Pfalz.

Gesellschafter auf der Suche nach einem Investor

Die Gesellschafter sehen sich finanziell nicht in der Lage, weitere Millionenverluste aufzufangen und nötige Investitionen zu leisten. Deshalb suchen sie einen Investor. Ein Interessent ist der Krankenhauskonzern Sana, der die Mehrheit am GKM übernehmen will. Das geht aber nur mit der Zustimmung des Koblenzer Stadtrates, der am Donnerstagabend tagt, und des Kreistags Mayen-Koblenz, der am Freitag zusammenkommt.

Positiv an einer Privatisierung könnte sein

Mit Sana wäre ein Partner an Bord, wie ihn sich der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner schon länger wünscht: Sana gilt als sachkundig und finanzstark. Der Unternehmen gehört mehreren Versicherungskonzernen, unter anderem ist die Debeka aus Koblenz an Sana beteiligt. Sana hat schon mehrfach finanziell angeschlagene, kommunale Häuser übernommen und modernisiert.

Negativ an einer Privatisierung könnte sein

Eine Privatisierung in solch einer Größenordnung hat es in Rheinland-Pfalz bislang noch nicht gegeben. Kritiker befürchten, dass damit eine große Privatisierungswelle rheinland-pfälzischer Krankenhäuser beginnt - auf Kosten der Qualität im Gesundheitswesen.

Es gilt als wahrscheinlich, dass bei einer Privatisierung nicht alle fünf Krankenhäuser in dieser Form erhalten bleiben. Vor allem die kleineren Standorte müssen damit rechnen, zurechtgestutzt zu werden, damit sie profitabel werden.

Neben Freien Wählern, Grünen und Linken im Koblenzer Stadtrat, ist auch die Gewerkschaft Verdi strikt gegen einen möglichen Verkauf. Die Gewerkschaft befürchtet, dass die Einschnitte durch die wirtschaftlichen Interessen des Konzerns so groß werden könnten, dass die Grundversorgung in der Region leiden könnte. Die Befürworter einer kommunalen Lösung hoffen, dass dann vor allem die kleineren Krankenhäuser in ihrer jetzigen Form erhalten bleiben.

Schwierige Verhandlungen

Seit vielen Monaten schon stellt Sana die Geschäftsführung des Gemeinschaftsklinikums. Im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags haben sich die Gesellschafter die Expertise des Konzerns eingekauft, um das GKM wieder in eine bessere wirtschaftliche Lage zu bringen.

Sana konnte sich dadurch ein genaues Bild von der Situation in den Krankenhäusern machen. Entsprechend könnte Sana ein harter Verhandlungspartner sein, wenn es um den Kaufpreis geht.

GKM Das Gemeinschaftsklinikum mit seinen Standorten in Koblenz, Boppard, Mayen und Nastätten ist für die medizinische Versorgung von großer Bedeutung in der Region.

Alternative zur Privatisierung

Wenn das GKM in kommunaler Hand bleiben sollte, würde Sana mit hoher Wahrscheinlichkeit den Management-Vertrag zum Jahresende kündigen und die Geschäftsführerin Ende März abziehen. Dann müssten die Gesellschafter binnen kurzer Zeit ein neues Management für das Unternehmen einsetzen.

Die Kommunen müssten dann nach Lösungen suchen, wie das Klinikum in Zukunft finanziert werden soll. Eine Idee dabei ist, das Land als weiteren Gesellschafter mit an Bord zu holen. Allerdings ist fraglich, ob die Landesregierung, das überhaupt in Betracht ziehen würde. Die Antwort auf eine Anfrage der Freien Wähler dazu steht noch aus.