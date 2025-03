Premiere bei Passionsspielen im Eifelort Rieden

Mehr als 200 Laienschauspieler aus Rieden haben auf diesen Abend lange hingefiebert. Fast ein halbes Jahr haben sie geprobt für die Passionsspiele. Es hat sich gelohnt, die Premiere am Samstagabend war ein Erfolg.

Am Ende gibt es langen Applaus in der St. Hubertus Kirche in Rieden. Jesus sitzt vor dem Kreuz, er ist auferstanden und lebt. Seine letzten Tage werden bei den Passionsspielen eng am biblischen Text vor aufwändigen Kulissen erzählt: der umjubelte Empfang in Jerusalem, der Verrat von Judas, die Verurteilung von Jesus und sein Tod am Kreuz.

Die gesamte Inszenierung dauert inklusive Pausen gut vier Stunden. Bei der Premiere sind viele Zuschauer von dem intensiven Stück offensichtlich begeistert und ergriffen.

Die Kreuzigung von Jesus ist der dramatische Höhepunkt bei den Passionsspielen in Rieden. SWR

Passionsspiele sollen an Leben und Sterben von Jesus erinnern

Die Passionsspiele werden in Rieden seit 1923 in unregelmäßigen Abständen aufgeführt, zuletzt 2017. Viele Einwohnerinnen und Einwohner aus dem kleinen Eifeldorf beteiligen sich an der Inszenierung. "Es gehört einfach dazu, da mitzuspielen, wenn man im Ort groß geworden ist", sagt Judith Holl, die die Maria spielt.

Die Passion Christi ist für viele in der Laienschauspielgruppe des katholischen Jugendvereins Rieden mehr als nur eine Geschichte, die sie auf einer Bühne aufführen. Immer mehr Menschen stünden den Grundsätzen des christlichen Glaubens kritisch gegenüber, sagen die Organisatoren. Deshalb wolle die Gruppe mit den Passionsspielen an das Leben und Sterben Jesu Christi erinnern.

In den Altarraum der St. Hubertus Pfarrkirche in Rieden wurde für die Passionsspiele eine 100 Quadratmeter große Bühne gebaut. SWR

Rieden hat sich fast ein halbes Jahr vorbereitet

Seit Herbst haben sich die Riedener auf die Passionsspiele vorbereitet. Spielleiter Hans-Peter Doll war mit der Premierenvorstellung sehr zufrieden: "Es war eine sehr gute Leistung. Aber wir haben so lange geprobt, da konnte eigentlich nichts schiefgehen."

Das lag auch am beeindruckenden Jesusdarsteller Claudio Civello-Hackenbruch, der nach der Premiere richtiggehend fertig war: "Ich bin schon kaputt, aber auch erleichtert. Und auch glücklich. Es ist einfach schön."

Hinter den Kulissen: Bei den Passionsspielen in Rieden machen viele Menschen aus dem Ort mit. SWR

20 weitere Aufführungen bis zum Ostersonntag

Im normalen Leben ist Civello-Hackenbruch Latein-, Französisch- und Italienischlehrer. Maria Magdalena, gespielt von Hanna Hilger, ist eigentlich Bankkauffrau. Bis Ostern werden sie und die anderen Darsteller noch oft auf der großen Bühne in der Pfarrkirche St. Hubertus stehen: 20 weitere Vorstellungen sind geplant - immer am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend. Der Eintritt kostet 29 Euro. Vom Erlös werden soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt.