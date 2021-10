Nabu holt Karpfen aus dem Postweiher raus

per Mail teilen

Der Postweiher im Westerwald ist am Wochenende erstmals abgefischt worden, seitdem der Naturschutzverband Nabu die Westerwälder Seenplatte gekauft hat. Unter anderem wurden große Karpfen aus dem Weiher geholt - diese verschlechtern laut Nabu die Wasserqualität des Postweihers, weil sie den Grund aufwühlen. Das Wasser des Weihers wurde in den vergangenen Wochen bereits Stück für Stück abgelassen, um die Fische besser abfischen zu können. Neben Karpfen wurden auch Hechte und Schleien gefangen, die auf andere Teichanlagen verteilt wurden. Wie der Nabu weiter mitteilt, kann bei dem derzeit niedrigen Wasserstand im Postweiher auch der Damm auf Schäden kontrolliert werden. Und auch der Ablass des Weihers, der sogenannte Mönch, solle auf mögliche Schäden untersucht werden. In den kommenden Wochen soll auch der Dreifelder Weiher abgefischt werden, der größte Weiher der Westerwälder Seenplatte.