In Weißenthurm im Kreis Mayen-Koblenz hat ein Unbekannter am Mittag eine Postfiliale überfallen. Der maskierte Räuber ist nach Angaben der Polizei auf der Flucht. Weitere Details zu dem Raubüberfall gibt es derzeit noch nicht. Die Polizei bittet, in der Region Weißenthurm keine Anhalter mitzunehmen.