"Popup-Mall"-Container in Bad Neuenahr-Ahrweiler aufgestellt

Der Einzelhandel in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde zum Teil schwer von der Flutkatastrophe getroffen. Für die betroffenen Geschäfte wird zurzeit eine Übergangs-Lösung in Containern vorbereitet.

Es klingt wie ein modernes Start-Up, an dem da gerade in Bad Neuenahr-Ahrweiler gearbeitet wird. Die "Popup-Mall", die an zwei Standorten an der Stadt aufgebaut wird, hat aber einen ernsten Hintergrund: Durch die Flutkatastrophe ist das wirtschaftliche Leben in der Stadt quasi zum Erliegen gekommen. Viele Geschäfte wurden zerstört und selbst die, die nicht beschädigt wurden, hatten durch fehlende Kundschaft massive Einbußen. Darüber hinaus gab es einige Zeit quasi kein Leben mehr in der Stadt. Hier soll die "Popup-Mall" Abhilfe schaffen, so der Plan der Stadtverwaltung.

Ort für wirtschaftliches Leben und Begegnung

Um Bad Neuenahr-Ahrweiler trotz der weiter laufenden Aufräum- und Wiederaufbau-Arbeiten wieder etwas Leben einzuhauchen und dem Einzelhandel eine Chance zu geben, hat die Stadt nach eigenen Angaben das Popup-Konzept erstellt. Demnach sollen temporär provisorische Einzelhandels-, Gastronomie- und Dienstleistungsflächen in Bad Neuenahr und in Ahrweiler entstehen. Dort sollen sich die Menschen mit Dingen des täglichen und mittleren Bedarfs ausstatten und einen Platz finden können, um andere Menschen aus der Stadt zu treffen.

Zwei Flächen in Ahrweiler und Bad Neuenahr vorgesehen

Angedacht ist dafür in Bad Neuenahr eine Fläche auf dem Moses-Parkplatz und in Ahrweiler ein Bereich entlang der Friedrichstraße. In diesen Bereichen sollen dann Zeltgebäude und Container-Bauten entstehen, in denen einzelne Geschäfte einziehen können. Am Mittwoch wurden dafür Container in Ahrweiler aufgestellt.

Um die Plätze bewerben, können sich laut Stadt alle Geschäfte, die von der Flut betroffen sind und in der Innenstadt angesiedelt waren. Sie bleiben für mindestens drei und höchstens zehn Monate - dann soll das Projekt der Stadt den Angaben zufolge enden. Für Bewerbungen gibt es ein Online-Formular bei der Stadt.

Fertigstellung der "Popup-Mall" für November geplant

Innerhalb des kommenden Monats sollen die beiden Mall-Standorte fertig sein, heißt es von der Stadt. Die Eröffnung hänge dann noch von einer funktionierenden Stromversorgung und der Abnahme der Bauten ab.