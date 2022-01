Die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen soll wieder rund um die Uhr jeden Tag besetzt werden. Das fordert unter anderem der Stadtrat in einer Resolution an die Landesregierung.

Seit vielen Jahren gibt es Forderungen in der Westerwaldstadt, dass die Polizeiwache wieder in eine Polizeiinspektion mit einem 24-Stunden-Betrieb aufgewertet werden soll. Derzeit ist die Wache unter der Woche nur von 6 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 19 Uhr besetzt.

Diskussion flammt nach Geldautomatensprengung wieder auf

Die Diskussion um mehr Polizeipräsenz hat erneut Fahrt aufgenommen, nachdem Anfang Januar wieder ein Geldautomat in der Nacht gesprengt wurde. Nach Angaben der Verwaltung war es die dritte Geldautomatensprengung innerhalb von vier Jahren.

Kurz nach der Sprengung starteten Bürgerinnen und Bürger eine Online-Petition, in der sie eine 24-Stunden-Besetzung der Polizeistation fordern. Nach Angaben der Verwaltung haben bislang mehr als 2.600 Menschen unterschrieben. Jetzt will der Stadtrat Höhr-Grenzhausen diese Forderung per Resolution an die Landesregierung richten.

Viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich nicht mehr sicher

Darin heißt es etwa, dass das Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger in Höhr-Grenzhausen und den umliegenden Kommunen stark abgenommen habe. Außerdem gebe es zunehmend Vandalismusschäden, wie etwa eingeworfene Busscheiben auf Parkplätzen in den Nachtstunden oder illegale Straßenrennen, Ruhestörungen und Fälle von Drogenkriminalität.

Der Resolution will sich nach Angaben von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Thilo Becker auch der Rat der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen anschließen sowie die Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach.

Innenministerium plant derzeit keine Umstrukturierung

Bis in die 90er Jahre hatte Höhr-Grenzhausen eine Polizeiinspektion mit 24-Stunden-Besetzung. Dann wurde sie in eine Wache mit weniger Präsenz umgewandelt. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums gibt es derzeit keinen Bedarf, die Wache umzustrukturieren.

Das Ministerium begründet dies damit, dass die Polizeiwache mit den Polizeiinspektionen in Montabaur und Koblenz eng verzahnt sei. Dadurch sei gewährleistet, dass Polizeibeamte zeitnah nach Höhr-Grenzhausen kämen, wenn die Wache dort nicht besetzt ist.

Stadtrat will Resolution am Montag verabschieden

Das sehen Stadt- und Verbandsgemeinderat anders. In der Petition heißt es: "Die Annahme, dass eine umfassende Präsenz mit den Dienststellen in Montabaur, Bad Ems, Lahnstein und Koblenz existiere, geht aus Sicht der Verwaltung inhaltlich fehl, da allein die räumlichen Verhältnisse und damit verbundenen Distanzen eine solche Schlussfolgerung nicht zulassen."

Der Stadtrat Höhr-Grenzhausen plant, die Resolution am Montag zu verabschieden, der Verbandsgemeinderat will dies in seiner nächsten Sitzung am 7. Februar tun.