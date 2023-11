Nach Flutkatastrophe im Ahrtal: Polizei trainiert Luftrettung

Am Flugplatz in Winningen trainiert die Hubschrauberstaffel der Polizei, wie sie Menschen mit Hilfe einer Seilwinde am Hubschrauber retten kann. Die Ausbildung ist eine Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Das sogenannte Basistraining an der Rettungswinde ist laut Innenministerium der erste Schritt, um mit einer Seilwinde aus dem Hubschrauber Menschen retten zu können. Seit einer Woche trainieren Piloten der Polizeihubschrauberstaffel und Höhenretter der Berufsfeuerwehr Koblenz diese Einsätze gemeinsam. "Eine große Herausforderung ist dabei die Höhe. Man muss als Pilot aus einer Höhe von bis zu 90 Metern die Seilwinde punktgenau absetzen", sagt Andreas Nazzaro, Chefpilot der Hubschrauberstaffel. Video herunterladen (61,1 MB | MP4) Polizei und Berufsfeuerwehr trainieren gemeinsam An Bord sind außer dem Pilot ein sogenannter Windenoperator, der für die Winde zuständig ist und dem Piloten hilft, das Seil genau abzusetzen sowie ein Höhenretter der Berufsfeuerwehr Koblenz, der sich abseilt und die Menschen am Seil festmacht. Im kommenden Jahr soll die Polizei in Rheinland-Pfalz den Angaben zufolge zwei neue Hubschrauber bekommen, die mit einer Seilwinde ausgestattet sind. Damit sollen Menschen künftig auch in schwierigem Gelände gerettet werden können. Der Hubschrauber darf sich nicht bewegen, während der Höhenretter sich abseilt. SWR Windenrettung als Lehre aus der Flutkatastrophe im Ahrtal Dass die neuen Polizeihubschrauber überhaupt mit einer Seilwinde ausgestattet werden, ist eine Konsequenz aus der Flutkatastrophe im Ahrtal. Damals hatten die Polizeihubschrauber nicht die Möglichkeit, Menschen zum Beispiel von den Dächern zu retten. "Wir stellen den Katastrophenschutz neu auf. Mit den beiden windenfähigen Hubschraubern der Polizei und einem des ADAC haben wir einen besseren Schutz der Bevölkerung", sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). Ausbildung mit Hubschrauber dauert mehrere Wochen Die Ausbildung der Crew dauert noch mehrere Wochen. Die Einsatzkräfte werden nach Angaben des Ministeriums zusätzlich noch eine Ausbildung an einem Hubschraubersimulator der Bergwacht in Bayern machen, bevor der letzte Teil der Ausbildung im kommenden Jahr an den neuen Hubschraubern beginnt. Die neuen Hubschrauber sollen dann auf dem Flugplatz in Winningen stationiert sein. Sie sollen künftig für ganz Rheinland-Pfalz zuständig sein, aber den Angaben zufolge auch in andern Bundesländern zum Einsatz kommen.