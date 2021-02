In Mülheim-Kärlich ist es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund einer Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer eingesetzt wurde, gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind eine 62-Jährige und ihr 65 Jahre alter Bekannter in Streit geraten. Dabei wurden beide Beteiligten durch Messerstiche verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. "Die genauen Umstände sind nicht klar und bedürfen weiterer Ermittlungen", heißt es vonseiten der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Koblenz sei eingebunden worden.