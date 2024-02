Polizeieinsatz am Nürburgring beendet: Mann gibt freiwillig auf

Die Polizei hat ihren Einsatz am Nürburgring nach eigenen Angaben beendet. Demnach gab ein Mann freiwillig auf, nachdem er sich zuvor in einem Gebäude am Nürburgring verschanzt hatte.

Der Mann habe nach Verhandlungen mit der Polizei aufgegeben und sich festnehmen lassen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dabei sei niemand verletzt worden. Der Mann habe eine Schreckschusswaffe dabei gehabt. Großer Polizeieinsatz wegen Bedrohungslage Gegen 8.45 Uhr sei die Polizei zu dem Einsatz am Nürburgring gerufen worden, teilte ein Sprecher mit. Grund war eine Bedrohungslage: Der Mann soll offenbar einen anderen Mann bedroht und sich dann allein in einem Gebäude verschanzt haben. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe es nicht gegeben. Es sei auch niemand verletzt worden. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei keine Angaben machen. Sie ermittelt nun.