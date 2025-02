Nach Verpuffung in Koblenz-Rauental: Bewohner verstorben

Am Mittwochmittag hatte es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Koblenzer Stadtteil Rauental gebrannt. Wie die Polizei nun mitteilte, ist der Bewohner an den Folgen gestorben.

Die Ermittlungen der Kriminaldirektion Koblenz dauern an. Es liegen den Angaben zufolge derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Weitere Angaben konnte die Polizei aber bislang noch nicht machen. Zwei Polizisten durch Splitter verletzt Die Feuerwehr war zunächst wegen einer hilflosen Person alarmiert worden. Gegen 13 Uhr waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Im Eingangsbereich der Wohnung haben sie laut Polizei dann Benzingeruch wahrgenommen. Daraufhin hätten sie sich zurückgezogen und einen Löschzug alarmiert. Kurze Zeit später kam es den Angaben zufolge zu einer Verpuffung, dabei wurde der Bewohner zunächst schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Zwei Polizeibeamte wurden durch Splitter an der Hand verletzt. Die Moselweißer Straße, in der sich viele Wohn- und Bürogebäude, aber auch Supermärkte und Krankenhäuser befinden, musste weiträumig abgesperrt werden. Ein Polizeiauto und Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem Mehrfamilienhaus. Bei einer Verpuffung sind drei Menschen verletzt worden. Wohnung vollständig ausgebrannt Die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben demnach unverletzt. Die betroffene Wohnung ist nach Angaben eines Polizeisprechers vollständig ausgebrannt. Ein Schaden am restlichen Gebäude sei nicht entstanden. Der Verstorbene soll allein in der Wohnung gelebt haben. Was die Ursache für den Benzingeruch war, sei weiter unklar. Die Moselweißer Straße, in der sich auch mehrere Bürogebäude, Supermärkte und Krankenhäuser befinden, musste für den Einsatz großräumig abgesperrt werden.