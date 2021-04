In Boppard-Buchholz wollte ein Unbekannter am Dienstagabend offenbar in den Kindergarten einbrechen. Anwohner riefen die Polizei. Die setzte bei der Fahndung auch einen Polizeihubschrauber ein, der die Straßen in Boppard-Buchholz ausleuchtete. Trotzdem konnte der mutmaßliche Einbrecher flüchten.