Bombenattrappe löst Polizeieinsatz in Berndroth aus

In Berndroth im Rhein-Lahn-Kreis hat es am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Der Polizei war am Nachmittag ein verdächtiger Gegenstand gemeldet worden.

Auf einem Privatgrundstück war den Angaben zufolge unter einem Gastank ein mit Klebeband umwickeltes Päckchen mit einem Handy angebracht. Daraufhin wurde ein Teil des gut 400 Einwohner-Ortes sicherheitshalber abgesperrt. Die umliegenden Häuser wurden geräumt. Polizei ermittelt die Hintergründe Experten untersuchten den Gegenstand, der sich als Bombenattrappe herausstellte. Die Polizei Diez konnte Entwarnung geben. Eine Gefahrenlage habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, heißt es. Die Hintergründe müssen noch ermittelt werden.