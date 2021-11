Mehr Polizeistreifen im Ahrtal geplant

Die Polizei will im Ahrtal während des Winters mit mehr Streifenwagen fahren. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) sollen täglich 18 Streifenwagen und nachts 11 Wagen zusätzlich im Ahrtal unterwegs sein. Normalerweise fahren hier täglich rund sechs Streifenwagen, so der Koblenzer Vizepolizeipräsident Jürgen Süs. Mit den zusätzlichen Streifen soll in der dunklen Jahreszeit für mehr Sicherheit im Flutgebiet gesorgt werden. Noch immer gibt es in vielen Orten an der Ahr keine Straßenlaternen, außerdem fehlen als Folge der Flutkatastrophe vom Juli in vielen Häusern die Fenster. Die Polizei will auch mit einem Beratungsmobil über Einbrüche oder Betrugsmethoden aufklären. Die Beamten sollen laut Innenminister unter anderem auch von der Bereitschaftspolizei aus anderen Regionen des Landes kommen.