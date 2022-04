Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche per Post

Das Koblenzer Polizeipräsidium warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Den Angaben zufolge haben viele Menschen in der Region einen Brief von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei in München erhalten: Darin werden die Empfänger aufgefordert, noch offene Gebühren zu zahlen, die angeblich für ein Abonnement mit der "Euro Lotto Zentrale" angefallen sind. Meist gehe es um Beträge von knapp 290 Euro, für die die Empfänger ein Lastschriftenmandat erteilen sollen. Dem Schreiben der angeblichen Münchner Rechtsanwaltskanzlei sei außerdem eine Rückantwort beigefügt, mit der sie das Abo kündigen können. Vorausgesetzt, sie unterschreiben, dass die sie angemahnten Gebühren akzeptieren. Diese Kündigung könne aber nur per Fax oder Email übersandt werden, heißt es vom Koblenzer Polizeipräsidium. Vor dieser Masche werde ausdrücklich gewarnt. Die Münchner Rechtsanwaltskanzlei gebe es nicht.