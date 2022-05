Drei Verletzte nach Unfall mit Streifenwagen

per Mail teilen

Auf der Bundesstraße 42 zwischen Linz und Kasbach ist am Freitagmittag ein Streifenwagen der Polizei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dabei wurden nach Auskunft der Polizei zwei Polizisten und die Fahrerin des anderen Autos verletzt. Die Frau liege im Krankenhaus. Wie die Polizei Neuwied weiter mitteilt, waren die Beamten auf dem Weg zu einem Unfallort. Am Ortsausgang Linz habe der Streifenwagen ein Auto überholt und sei dabei mit dem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Die Ermittlungen dauern an.