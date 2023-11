Koblenz: Polizei erschießt Hund nach Attacke

per Mail teilen

In Koblenz hat die Polizei nach eigenen Angaben einen entlaufenen Hund getötet. Er hatte zuvor einen Diensthundeführer durch Bisse schwer verletzt.

Am Montagvormittag hatten Anwohner im Koblenzer Stadtteil Kesselheim zwei entlaufene Hunde der Rasse Cane Corso gemeldet. Diese stammt ursprünglich aus Italien, die Tiere wiegen bis zu 50 Kilogramm.

Diensthundeführer wird gebissen und schwer verletzt

Die Hundehalterin habe die Hunde zunächst einfangen können, heißt es von der Polizei. Allerdings habe sich einer der beiden wieder losgerissen. Ein Diensthundeführer der Polizei habe dann versucht, das Tier wieder einzufangen. Dabei sei er von dem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen vermutlich an der Hand und im Gesicht. Er werde momentan im Krankenhaus behandelt.

Die Polizei musste den Hund nach eigenen Angaben noch vor Ort töten, um zu verhindern, dass er möglicherweise auch andere Menschen anfällt.

In Deutschland wird der Cane Corso in einigen Bundesländern wie Bayern als Listenhund geführt, nicht aber in Rheinland-Pfalz. Die Haltung von Listenhunden ist nur unter bestimmten Auflagen möglich.