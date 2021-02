Nach dem schweren Unfall mit einem Holztransporter vor etwa zwei Wochen in Müschenbach im Westerwald sucht die Polizei weiter nach dem Unfallverursacher. Nach wie vor sei unklar, ob der Mann, der sich kurz nach dem Unglück gemeldet hatte, auch wirklich der Unfallverursacher sei. Dazu müssten noch Zeugen befragt und Hinweise ausgewertet werden, sagte ein Polizeisprecher. Den LKW-Fahrer träfe aber keine Schuld. Er sei weder zu schnell gefahren, noch sei der Transporter überladen gewesen, so die Polizei in Hachenburg. Bei dem Unfall musste ein mit Holzstämmen beladener Transporter an einer Kreuzung auf der B414 scharf abbremsen, weil ihm ein Auto die Vorfahrt genommen haben soll. Dabei kippte der Holzanhänger um und beschädigte mehrere Autos. Bei dem Unfall wurden laut Polizei drei Menschen verletzt.