per Mail teilen

Die Autobahnpolizei Montabaur bittet bei der Suche nach Tankbetrügern um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung. Der oder die Fahrer betankten laut Polizei ohne zu bezahlen bundesweit einen Pkw mit polnischen Kennzeichen mit Diesel, unter anderem auch an der Rastanlage Fernthal an der A3 Ende Februar und an der Tankanlage Heiligenroth Anfang März. Bundesweit sind bislang mindestens elf Betrugsdelikte bekannt.