per Mail teilen

Die Polizei hat am Wochenende einen 24 Jahre alten Traktorfahrer in Kirburg im Westerwald gestoppt, der völlig betrunken war. Nach Polizeiangaben wurde bei ihm ein Alkoholwert von über 2,4 Promille gemessen. Auf dem Beifahrersitz habe der Mann in der Nacht zum Samstag eine Kiste Bier transportiert. Laut Polizei hatte er keinen Führerschein. Der Traktor sei zudem nicht zugelassen gewesen.