Ein 25-jähriger Autofahrer ist bei einer Verkehrskontrolle in Betzdorf so aggressiv geworden, dass die Beamten ein Elektroschockgerät einsetzen mussten. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten erhebliche Änderungen am Auto festgestellt und wollten den Wagen aus dem Verkehr ziehen. Daraufhin attackierte der Fahrer die Polizisten mit Tritten und Schlägen und trat einer Beamtin in den Bauch. Er wurde festgenommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.