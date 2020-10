per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sind am Samstag zwei Polizisten bei einem Einsatz verletzt worden, einer von ihnen schwer. Dem Beamten sei mehrfach gegen den Kopf getreten worden, teilte die Polizei mit. Dem 29-jährigen mutmaßlichen Täter wird versuchter Totschlag vorgeworfen.

Die Beamten seien in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei in Andernach gerufen worden. Obwohl die Auseinandersetzung bereits beendet gewesen sei, habe den eingesetzten Beamten eine sehr aggressive Grundstimmung entgegengeschlagen, teilte die Polizei mit.

29-Jähriger tritt Polizist gegen den Kopf

Die wegen der Körperverletzungsdelikte erforderlichen Maßnahmen wurden demnach immer wieder von vier männlichen Personen gestört. Einem notwendigen Platzverweis sei nicht Folge geleistet worden. Die Situation sei eskaliert. Gegen einen der Männer sei in der Folge ein Elektroschocker eingesetzt worden, weil er die Einsatzkräfte habe angreifen wollen. Bei der Fixierung des Mannes sei der kniende Beamte durch den 29-jährigen Beschuldigten so massiv gegen den Kopf getreten worden, dass der Polizist bewusstlos zu Boden stürzte. Dabei habe er sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Zwei seiner Kollegen wurden ebenfalls verletzt.

Schon vor Ort kam es nach Angaben der Polizei zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen. Der flüchtige Haupttäter wurde demnach nach umfangreichen Ermittlungen einer Sonderkommission am Samstagabend gestellt und ohne Gegenwehr festgenommen. Er wurde am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Koblenz vorgeführt und bereits in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen alle Beteiligten wird die Staatsanwaltschaft Koblenz Strafverfahren wegen Widerstands gegen bzw. Angriffs auf Vollstreckungsbeamte führen. Gegen den Haupttäter wird zudem wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Polizist erleidet mehrere Frakturen und Schädel-Hirn-Trauma

Polizeisprecher Ulrich Sopart vom Polizeipräsidium Koblenz sagte am Sonntag, dem schwer verletzten Polizeibeamten gehe es "den Umständen entsprechend gut". Trotz mehrfacher Frakturen im Gesicht und einem Schädel-Hirn-Trauma sei er gestern im Verlauf des Nachmittags von der Intensiv- auf die Normalstation des Krankenhauses verlegt worden.

Erschrocken zeigte sich Sopart über einen "menschenverachtenden Eintrag in den Sozialen Medien". Hier werde der bewusstlos am Boden liegende Polizeibeamte auf einem Foto mit der Überschrift "Nickerchen am Arbeitsplatz" gezeigt und verhöhnt.