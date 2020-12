In der Debatte, ob es strukturellen Rassismus bei der deutschen Polizei gibt, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erneut klar Position bezogen. Sie wies die Vorwürfe zurück.

Dreyer traf sich am Montag mit jungen Polizisten, die eine Migrationsgeschichte haben. Mit ihnen diskutierte sie an der Polizeihochschule in Büchenbeuren-Scheid über Rassismus. Dabei stellte die Ministerpräsidentin klar: "Wir sind uns auch sehr sicher, dass das, was in Amerika diskutiert wird, strukturelle Probleme mit Rassismus und Ähnliches, dass das nicht die Situation in Deutschland und erst recht nicht in Rheinland-Pfalz ist."

In Rassismus-Debatte "reingezogen"

Nachdem die Rassismus-Debatte auch Deutschland erreicht habe, habe sie sich gut vorstellen können, "wie schwer das für unsere Polizei war, da mit reingezogen zu werden". Die Co-Vorsitzende von Dreyers Sozialdemokraten, Saskia Esken, hatte in einem Zeitungsinterview der Polizei in Deutschland latenten Rassismus vorgeworfen; zugleich aber hervorgehoben, dass ein Großteil der Beamten gegen solche Tendenzen seien. In den USA kommt es seit einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai, bei dem ein Afroamerikaner getötet wurde, in verschiedenen Städten immer wieder zu Protesten.

13 Prozent der Polizeistudenten haben Migrationsgeschichte

Dreyer zeigte sich erfreut, dass immer mehr angehende Polizisten eine Migrationsgeschichte hätten. Inzwischen seien es mehr als 13 Prozent der Studenten. An der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz studieren derzeit etwa 1.600 junge Menschen, deren Familien Wurzeln in 48 verschiedenen Nationen haben. Auch der zuständige Innenminister Roger Lewentz (SPD) lobte, dass immer mehr Bewerber Migrationsgeschichte haben: "Das tut uns gut, das tut unserer Polizei gut. Und so wie die Gesellschaft sich verändert, so muss sich die Polizei verändern."