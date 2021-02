Wintersportfans haben auf zugefrorenen Eisflächen im Norden des Landes für einige Polizeieinsätze gesorgt. So hatten gestern Autofahrer neben der A3 in Oberhaid im Westerwald Menschen bemerkt, die vermutlich auf einer Eisfläche eingebrochen waren. Weil die Gefahrenstelle nicht eindeutig lokalisiert werden konnte beteiligten sich Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz und THW an einer großangelegten Suchaktion. Schließlich fanden sie zwei Kinder, die eine Schlitten aus der Mitte der Eisfläche zogen. Ihnen war nach Polizeiangaben nichts passiert. Auf den zugefrorenen Thürer Wiesen bei Mendig trafen sich gestern rund 50 Personen. Da die Wiesen in der Mitte nicht zugefroren waren räumte die Polizei die Eisfläche. Auch auf und rund um den Herthasee in Holzappel hielten sich laut Polizei trotz Betretungsverbot rund 250 Menschen auf. Die Polizei räumte auch mit Hilfe des Bürgermeisters das Gelände, weil Abstandsgebote nicht eingehalten wurden und viele Besucher keine Masken trugen.