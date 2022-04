Polizei nimmt mutmaßliche Drogendealer fest

per Mail teilen

Die Polizei hat in Kettig im Kreis Mayen-Koblenz drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die Festnahmen erfolgten nach Angaben der Polizei Koblenz bereits Ende vergangener Woche nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen. Anschließend seien in Andernach und Neuwied größere Drogenmengen sichergestellt worden, darunter knapp 22 Kilogramm Marihuana und zwei Kilogramm Kokain. Außerdem Bargeld, Luxusuhren und zwei Schusswaffen. Gegen den 26-jährigen Hauptverdächtigen lag nach Angaben der Polizei bereits ein Haftbefehl vor. Alle Beschuldigten sollen mittlerweile in Untersuchungshaft sitzen.