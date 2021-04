Die Polizei hat am Montagabend eine Geburtstagsfeier in einer Gaststätte in Bad Hönningen aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen mehrere Leute dabei beobachtet, wie sie mit Geschenken und Blumen in die Gaststätte gegangen waren. Eine Kontrolle ergab, dass offenbar der Wirt seinen Geburtstag in der Gaststätte feierte, so die Polizei. Die insgesamt zehn Beteiligten hätten damit gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen und müssten mit einer Anzeige rechnen.