Polizei warnt vor Enkeltrick-Betrügern

Die Polizei in Linz warnt aus aktuellem Anlass vor dem so genannten Enkeltrick. Laut Polizei wurde in einem Fall eine Frau aus Bad Hönningen von einem Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete demnach, die Enkelin habe einen schlimmen Unfall verursacht und die Frau solle 38.000 Euro Kaution zahlen, damit die Enkelin nicht in Haft müsse. In einem anderen Fall sei eine 82-jährige Frau von ihrer angeblichen Enkelin angerufen worden, mit der Bitte sie solle 38.000 Euro für einen Notar hinterlegen. In beiden Fällen beendeten die angerufenen Frauen den Polizeiangaben zufolge sofort das Gespräch.