Nach mehreren Bränden im Koblenzer Stadtteil Asterstein ermittelt die Polizei. Am Mittwochabend brannten demnach dort wieder Mülltonnen, das Feuer griff auf die Grundschule über. Später sei an einem Discounter und auf dem Gelände der Augusta-Kaserne Feuer gelegt worden, teilte die Polizei jetzt mit. Zuletzt hatten in dem Koblenzer Stadtteil wiederholt Mülltonnen gebrannt, u.a. an der Realschule und am Gymnasium auf dem Asterstein.