Auch fast zwei Wochen nach einer Messerstecherei auf offener Straße in Weißenthurm fährt die Polizei vor Ort Streife. Sie will verhindern, dass sich der Streit zwischen zwei verfeindeten Familien neu entfacht. Die Polizei hatte den mutmaßlichen Messerstecher nach der Tat am 13. Januar auf richterliche Anordnung in sogenannten Verhinderungsgewahrsam genommen. Damit sollte verhindert werden, dass der schon länger schwelende Streit zwischen zwei Familien weiter eskaliert. Inzwischen ist der Beschuldigte, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelt, wieder auf freiem Fuß. Nach Angaben der Behörden soll der Mann mit einem Messer auf einen anderen Mann in Weißenthurm eingestochen haben. Laut Staatsanwaltschaft war der Beschuldigte mit der Schwester des Opfers bis zum Sommer vergangenen Jahres verheiratet. Zwischen beiden Familien soll es bereits im Vorfeld der Tat immer wieder zu Streitigkeiten gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.