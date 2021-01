Die Polizei im Westerwald bereitet sich schon jetzt auf mögliche Schneetouristen am nächsten Wochenende vor. Nach Angaben eines Sprechers sind an der "Fuchskaute“ und "Salzburger Kopf“ Parkplätze und Zufahrtswege gesperrt.

Um Autofahrer besser kontrollieren zu können, sind außerdem Einbahnstraßen eingerichtet. Zusätzlich soll die Bereitschaftspolizei als Verstärkung eingesetzt werden. Ziel der Maßnahmen sei es, einen Ansturm von Tages-Touristen wie am letzten Wochenende zu vermeiden.

An der Fuchskaute im Westerwald waren am vergangenen Wochenende zahlreiche Wanderer und Eltern mit ihren Kindern zum Schlitten fahren. Problematisch sei dabei vor allem die Verkehrssituation gewesen. Nach Angaben der Polizei hätten viele Menschen ihr Auto auf dem gesperrten Parkplatz der Fuchskaute abgestellt oder an den Straßenrändern geparkt. Ähnlich sah es auch am Schanzenkopf im Hunsrück und rund um die Hohe Acht in der Eifel aus.

Wintersportler beschädigen Felder

Freizeit-Wintersportler machen auch den Landwirten in unserer Region zu schaffen. Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes werden immer häufiger Felder durch parkende Autos, Skier und Schlitten in Mitleidenschaft gezogen. Dadurch würden Kulturen zertrampelt, was erhebliche Probleme für die Bauern in den Mittelgebirgen mit sich bringe.

Die Bauern hätten zwar Verständnis für den Wunsch nach etwas Spaß im Schnee, aber nicht, wenn dabei der Boden zerstört werde. Der Verband fordert deswegen, dass die Ski- und Schlittenfahrer und auch die Wanderer das Eigentum der Bauern respektieren.