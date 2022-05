Polizei rettet Hund aus überhitztem Auto

Die Polizei Cochem hat am Wochenende auf dem Parkplatz des Wild- und Freizeitparks Klotten (Kreis Cochem-Zell) aus einem überhitzten Auto einen Hund befreit. Ein Autofahrer hatte am Samstagnachmittag die Polizei informiert und gemeldet, der Hund in dem in der Sonne stehenden Fahrzeug hechele stark und sei apathisch.



Der Mann gab gegenüber der Polizei an, er beobachte den Hund seit etwa einer halben Stunde und mache sich große Sorgen. Die Polizei Cochem ermittelte den Fahrzeughalter und ließ ihn im Freizeitpark mehrfach ausrufen – ohne Erfolg. Deshalb schlugen die Beamten eine Scheibe ein und befreiten den Hund - ein schwarzer Labrador-Mischling aus dem Wagen. Mehrere Zeugen gaben dem überhitzten Tier Wasser. Als schließlich die Fahrerin und Hundebesitzerin erschien, zeigte sie sich laut Polizei völlig uneinsichtig. Die in Wiesbaden lebende Frau sagte der Polizei, schließlich habe sie an einem Fenster einen Spalt offengelassen. Die Frau bekommt jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.