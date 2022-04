Die Polizei hat am Mittwoch bei Urmitz ein Auto aus dem Rhein geborgen. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, handelt es sich dabei um ein Auto, das in Lahnstein als gestohlen gemeldet wurde. Hintergründe dazu konnte ein Polizeisprecher noch nicht nennen. Seinen Angaben zufolge hatten Passanten am vergangenen Wochenende beobachtet, wie das Fahrzeug im Rhein versank. Daraufhin hatte die Wasserschutzpolizei tagelang nach dem Fahrzeug gesucht.